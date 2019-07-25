"Почта банк" опроверг информацию о поиске новой штаб-квартиры

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Почта банк" не ищет площади для новой штаб-квартиры и не рассматривает возможность переезда головного офиса. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Георгий Горшков.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника на рынке недвижимости сообщала, что "Почта банк" ищет себе новую штаб-квартиру. По данным издания, среди вариантов банк рассматривал бизнес-центр "Кругозор" на улице Обручева на юго-западе Москвы и альтернативный вариант размещения около 600 своих сотрудников в коворкинге "Ключ".

"Почта банк" не планирует менять местоположение своего головного офиса и переговоров на эту тему не ведет. Головной офис "Почта банка" (ранее - "Лето банк") находится в бизнес-центре "Прео" на Преображенской площади уже семь лет - с 2012 года. За это время размер арендуемых площадей вырос с 4 тыс. кв. м до 15 тыс. кв. м", - сказал Горшков.

Банкир также опроверг возможность переезда в новый офис топ-менеджеров банка, так как это было бы неэффективно с точки зрения управления. "Бизнес требует оперативных решений и постоянного взаимодействия менеджмента среднего и высшего звена", - уточнил он.

Банкир отметил, что любое изменение местоположения штаб-квартиры потребовало бы дополнительных временных и финансовых ресурсов. "Под свои потребности банк спланировал не только необходимые модули рабочих помещений, но и конгресс-зону с переговорными комнатами. IT-инфраструктура и каналы связи налажены и аттестованы регулятором", - пояснил Горшков.

Группа ВТБ и "Почта России" владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9% акций у каждого), еще две акции принадлежат главе "Почта банка" Дмитрию Руденко. На 1 июля 2019 года "Почта банк" занимает 25-е место по активам среди российских кредитных организаций.