Власти Ленобласти пообещали сохранить льготы новому владельцу площадки завода Ford

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области сохранят все льготы новому владельцу площадки завода Ford во Всеволожске при условии, что там будет организовано автопроизводство. Об этом ТАСС сообщил в четверг губернатор Александр Дрозденко.

"Мы дали гарантии сохранить все те преференции, которые сегодня действуют у компании Ford тем, кто придет работать, если мы говорим о той же сфере автомобилестроения. У компании есть определенный набор льгот" - сказал он.

Среди льгот, по его словам, ранее были такие, как компенсация обучения и переобучения рабочих, части расходов по доставке рабочих, автомобилей и т. п. При этом из-за пакета льгот в бюджетную сферу денег от деятельности завода практически не поступало. "На экономику Ленинградской области, есть Ford или нет его, абсолютно никакого влияния нет. Потому что они пользовались большим пакетом льгот, в бюджетную сферу они денег практически не давали", - пояснил собеседник.

Дрозденко добавил, что из примерно 900 человек, работавших на заводе, 98% трудового коллектива подписали соглашения с компанией о порядке расторжения и выплате выходного пособия, которое всем выплачивается. "Условия у всех индивидуальные. Мы в это дело не вмешиваемся. это отношения между самой компанией и рабочими", - отметил Дрозденко.

Также он сообщил, что всем обратившимся к властям работникам завода предложили до пяти вариантов трудоустройства. "Есть варианты, где зарплата не ниже, а даже выше той, что они получали", - заметил собеседник.

О компании

Ford Sollers 3 июня завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах в Татарстане, где выпускали модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Площадка автоконцерна во Всеволожске производила две модели - Ford Focus и Ford Mondeo.

Ford Sollers 27 марта объявил о намерении прекратить производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. Автозаводы во Всеволожске и Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане будут закрыты.

На базе последнего Ford и российский "Соллерс" создадут обновленное совместное предприятие, 51% в котором получит "Соллерс". Оно займется производством и продажей Ford Transit. При этом компания намерена сохранить дилерскую сеть во всех российских регионах.