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Политический кризис в Венесуэле
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США расширили санкционный список по Венесуэле

Вашингтон внес в свой санкционный список еще 10 физических и 13 юридических лиц
Здание министерства финансов США EPA/MATTHEW CAVANAUGH
Описание
Здание министерства финансов США
© EPA/MATTHEW CAVANAUGH

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Американская администрация внесла еще 10 физических и 13 юридических лиц в свой санкционный список по Венесуэле. Об этом сообщило в четверг Министерство финансов США.

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Согласно изложенной им информации, в черный список попали граждане Венесуэлы и Колумбии, а также компании, базирующиеся в США, Гонконге, ОАЭ, Колумбии, Панаме, Мексике, Турции.

По свидетельству Минфина США, новое решение распространяется в том числе на трех пасынков президента Венесуэлы Николаса Мадуро - Уолтера Джейкоба, Йосуаля и Йоссера. Их и гражданина Колумбии Алекса Наина Сааба Морана американские власти обвиняют в организации схемы незаконного обогащения за счет мошеннического использования системы распределения продовольствия в Венесуэле. Как утверждает американский Минфин, данная схема позволила упомянутому гражданину Колумбии отмыть "сотни миллионов долларов" через те самые 13 компаний, в отношении которых тоже были введены ограничительные меры.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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