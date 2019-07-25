Новый корпус краевой больницы на Ставрополье построят до 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Строительство нового корпуса краевой клинической больницы начнется в Ставрополе в 2020 году, завершить работу планируется в 2022 году. Отдельный хирургический корпус поможет учреждению расширить возможности проведения высокотехнологичных операций, сообщили в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"Проект строительства нового хирургического корпуса получил поддержку в Минздраве России и готов к реализации. Планируемый срок строительства: 2020-2022 годы. Оборудование корпуса расширит возможности проведения сложнейших высокотехнологичных операций", - уточняется в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость проекта превысит 5,2 млрд рублей. Основные средства планируются привлечь из федерального бюджета, софинансирование из краевого составит более 380 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в управлении, строительство нового корпуса практически удвоит число пациентов, которых единовременно сможет принимать больница для проведения хирургических вмешательств. Сейчас три корпуса учреждения единовременно принимают 520 пациентов для проведения операций, новый корпус сможет принять еще 450 человек.

"Больнице не хватает площадей. Некоторые отделения находятся в зданиях, построенных еще в конце позапрошлого столетия, и не отвечают требованиям современной медицины. Строительство нового корпуса позволит расширить площади и создать условия для развития лечебного учреждения", - цитирует управление министра здравоохранения края Виктора Мажарова.

Ставропольская краевая клиническая больница является базовым учреждением проекта "Телемедицина" на Ставрополье. Врачи больницы оказывают высокотехнологичную помощь по 14 профилям. Ежегодно медики проводят более 5,3 тыс. операций с помощью высокотехнологичных видов вмешательств.