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Паводок в Иркутской области

Мутко: причиненный паводком ущерб инфраструктуре Иркутской области оценят к началу осени

По словам вице-премьера, уже есть предварительные данные

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Оценка ущерба от наводнения инфраструктуре, социальным учреждениям и жилью Иркутской области будет завершена к 1 сентября, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

"Уверен, что до 1 сентября успеем. Сейчас уже есть предварительные данные. Сегодня правительство России рассмотрело вопрос о предоставлении Иркутской области 493,9 млн рублей на восстановление дорог и мостов, а также 179,6 млн рублей на компенсации сельхозтоваропроизводителям", - сказал Мутко после заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября оценить ущерб от паводков в Иркутской области, нанесенный жилью, образовательным учреждениям и инфраструктуре.

 

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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