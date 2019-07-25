Источник сообщил, что правительство продолжает доработку законопроекта о защите инвестиций

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) пока не согласован всеми заинтересованными ведомствами, к тому же его необходимо увязать с принятым законом по СПИК 2.0, рассказал журналистам источник в аппарате правительства РФ.

Законопроект, подготовленный Минфином, был внесен в правительство в середине апреля, но до сих пор не был одобрен правительством и правкомиссией по законопроектной деятельности. В то же время внести этот законопроект в Госдуму до 1 июля правительству поручал президент РФ Владимир Путин. Предполагалось, что СЗПК должен стать законом об инвестициях, который даст бизнесу преференции взамен на вложения в экономику.

"Мы знаем ситуацию, коллизию, которая возникла при рассмотрении этого законопроекта. То есть закон обязательно должен быть, но в каком виде и как он будет сочетаться, главное, с уже принятыми, в том числе СПИК 2.0, пока не согласовано", - сказал источник.

По его словам, по итогам последнего заседания правкомиссии были даны поручения доработать законопроект, так как "были замечания и от Минэкономразвития, и от ФАС".