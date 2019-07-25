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Глава комитета Госдумы по бюджету ожидает роста ВВП в 2019 году выше прогноза

Андрей Макаров также считает, что инфляция будет ниже прогнозируемой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что инфляция в России по итогам 2019 года будет ниже прогнозируемой при планировании федерального бюджета.

"Инфляция уже 4,7% [в годовом выражении], и мы видим тенденцию. И очевидно, что к концу года она будет ниже той, которую мы планировали, когда шел бюджет", - заявил Макаров на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".

Он также отметил, что прогноз экономического роста по итогам года "явно занижен". "Мне кажется, рост будет выше", - сказал он. "Возможно, кто-то специально поставил более низкие показатели, чтобы потом отчитаться об успехах", - добавил Макаров.

Минэкономразвития по итогам 2019 года прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 4,3%, этот же показатель заложен и в бюджете на текущий год. По данным Минэкономразвития на 15 июля, инфляция замедлилась до 4,5% в годовом выражении по сравнению с мартовским пиком в 5,3%.

ВВП России по итогам 2019 года, как ожидают в министерстве, возрастет на 1,3%.

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РоссияМакаров, Андрей Михайлович
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