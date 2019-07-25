"Автодор" назвал шесть предварительных названий трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Автодор" выбрал предварительные названия для платной скоростной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург", сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании.

"В числе предварительных победителей такие варианты: "Две столицы", "Нева", "Столичная", "Радищева", "Государева дорога", "Валдай", - рассказали ТАСС в "Автодоре".

Названия были отобраны в рамках конкурса компании в соцсетях, который завершился 23 июля. "На конкурс по выбору названия для строящейся трассы М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга было предложено более 170 вариантов. Были банальные и курьезные, прикольные и из разряда "ни о чем", чрезвычайно серьезные", - отметили в пресс-службе.

При этом в "Автодоре" сообщили, что окончательное название для М-11 будет выбрано по результатам второго этапа, в котором пользователям соцсетей предстоит выбрать наиболее удачный вариант из предложенных. О начале конкурса госкомпания дополнительно объявит на своей странице в соцсетях.

Как ранее ТАСС сообщал первый заместитель председателя правления "Автодора" Игорь Астахов, трасса М-11 будет полностью открыта в октябре 2019 года.

О трассе М-11

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на некоторых участках. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Как сообщал ранее ТАСС спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, стоимость проезда по платной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург с учетом бензина составит около 3 тыс. рублей.