Минфин предложил актуализировать перечень медицинских товаров со ставкой НДС 10%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил актуализировать перечень кодов медицинских товаров, к которым применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент в перечнях кодов медицинских товаров, которые облагаются НДС в размере 10% при их реализации и ввозе в РФ, отсутствуют некоторые позиции, говорится в пояснительной записке к документу. Результатом этого является "невозможность применения ставки НДС в размере 10% в отношении отдельных медицинских товаров; различия в подходах к налогообложению лекарственных средств и медицинских изделий". Минфин РФ предлагает актуализировать перечни кодов медицинских товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности и единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Предполагаемый срок вступления постановления в силу - третий квартал 2019 года.