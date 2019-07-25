Кабмин внес в Госдуму законопроект об уточнении требований к использованию "ЭРА-ГЛОНАСС"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уточнении требований к использованию инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при создании отдельных информационных систем, сообщается на сайте кабина.

"Законопроектом предлагается закрепить необходимость использования инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в информационных системах, создаваемых государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями", - говорится в сообщении.

По действующей редакции закона в понятие "государственная информационная система" не входит большинство информационных систем, создаваемых государственными и муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями.

Также по новому законопроекту предусматривается обязательное использование инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" не только при создании информационных систем, но и при их развитии.