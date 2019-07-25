Строительный холдинг вложит 3,2 млрд руб. в создание птицеводческого комплекса под Пензой

ПЕНЗА, 25 июля. /ТАСС/. Строительный холдинг "Термодом", который является одним из крупнейших застройщиков на территории Пензенской области, планирует вложить 3,2 млрд рублей в создание комплекса по выращиванию индейки в Шемышейском районе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте холдинга.

"Запланировано строительство 32 птичников: восьми - на площадке подращивания, 24 - на площадке откорма. Здесь создается 121 рабочее место. Этот комплекс практически полностью строится из материалов, производимых нашим холдингом. В четвертом квартале 2020 года планируется завершение строительства и в первом квартале 2021 года - запуск комплекса", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Агро-58" (входит в состав холдинга) Алексея Ососкова.

В дальнейшем инвестор также планирует построить в рамках инвестпроекта элеватор, комбикормовый и маслобойный завод. "Общий объем инвестиций - 3,2 млрд рублей", - указано в сообщении.

Как пояснили журналистам в пресс-службе правительства региона, комплекс рассчитан на производство около 15 тыс. т птицы в год. "На данный момент построена дорога, подготовлены пять корпусов площадки подращивания индейки. В финальной стадии строительства находятся три корпуса площадки подращивания. Все они будут оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил Минсельхозу региона сопровождать проект, чтобы он вошел в федеральную программу по субсидированию процентной ставки для инвесторов.