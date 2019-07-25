Оператор европейских скоростных поездов Thalys прекратил продажу билетов из-за жары

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Оператор скоростных поездов Thalys, связывающих Францию, Германию, Бельгию и Нидерланды, объявил о приостановке продаж билетов из-за аномальной жары, препятствующей нормальному движению поездов. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в четверг коммюнике компании.

"Мы вынуждены временно прекратить продажу билетов из-за аномальной жары. Наши поезда продолжат движение, однако возможны значительные перебои. Мы рекомендуем нашим пассажирам перенести свои поездки на более позднее время", - говорится в сообщении компании.

Температура в Бельгии в четверг превысила 40 градусов, установив абсолютный рекорд за все время наблюдений, что привело к проблемам на транспорте и в системе коммуникаций.

В среду и в четверг по меньшей мере два поезда Thalys застряли на путях в Бельгии из-за поломок контактной сети. В обоих случаях несколько сот человек более часа оставались блокированы в обесточенных вагонах без кондиционирования, стоявших на солнцепеке. К счастью, оба эти инцидента обошлись без тяжелых медицинских последствий.