{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Оператор европейских скоростных поездов Thalys прекратил продажу билетов из-за жары

Как отметили в компании, погода препятствует нормальному движению поездов

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Оператор скоростных поездов Thalys, связывающих Францию, Германию, Бельгию и Нидерланды, объявил о приостановке продаж билетов из-за аномальной жары, препятствующей нормальному движению поездов. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в четверг коммюнике компании.

"Мы вынуждены временно прекратить продажу билетов из-за аномальной жары. Наши поезда продолжат движение, однако возможны значительные перебои. Мы рекомендуем нашим пассажирам перенести свои поездки на более позднее время", - говорится в сообщении компании.

Температура в Бельгии в четверг превысила 40 градусов, установив абсолютный рекорд за все время наблюдений, что привело к проблемам на транспорте и в системе коммуникаций.

В среду и в четверг по меньшей мере два поезда Thalys застряли на путях в Бельгии из-за поломок контактной сети. В обоих случаях несколько сот человек более часа оставались блокированы в обесточенных вагонах без кондиционирования, стоявших на солнцепеке. К счастью, оба эти инцидента обошлись без тяжелых медицинских последствий.

Теги
Россия
Строительный холдинг вложит 3,2 млрд руб. в создание птицеводческого комплекса под Пензой
Комплекс планируется запустить в первом квартале 2021 года
Читать полностью