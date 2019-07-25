Володин: специальные логистические центры помогут фермерам бороться за рынки сбыта

ТАМБОВ, 25 июля. /ТАСС/. Создание логистических центров для небольших крестьянско-фермерских хозяйств, выращивающих плоды и ягоды, поможет им в борьбе за рынки сбыта, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата российского парламента в среду, 24 июля, приняла в третьем чтении закон о снижении ставки НДС для производителей плодово-ягодной продукции до 10%.

"Рынки сбыта, безусловно, нужно завоевывать, и, говоря о конкурентоспособности и импортозамещении, мы как раз при принятии этой нормы и исходили из того, как поддержать наших отечественных производителей. Кроме этого, правильно было бы создавать логистические центры для небольших крестьянско-фермерских хозяйств, где можно было бы аккумулировать продукцию и дальше уже большими партиями отправлять в торговые сети", - сказал Володин журналистам в Тамбовской области.

По его оценке, 40-50% плодов и ягод в России импортируется, причем в первую очередь речь идет о ягодах, поэтому необходимо создавать условия для поддержки и развития отечественного производителя. "Это в полной мере касается производителей Тамбовской области, и конечно, льгота, которая введена, надеемся, поможет создать много рабочих мест, поможет конкурировать на рынке, потому что ставка снизилась в два раза - раньше была 20%, а сейчас 10%", - отметил спикер Госдумы.

Снижение ставки НДС особенно важно для производителей винограда, считает он. "Для России это крайне важно - развитие виноградарства, виноделия, это и Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Ставропольский край, Дагестан. Что касается яблок, Тамбовская область может занять лидирующие позиции среди регионов, которые производят яблоки, и такая льгота, надеюсь, поможет", - сказал Володин.

Он отметил, что принятый Госдумой закон позволит производителям экономить ежегодно 20 млрд рублей и направить их на создание новых рабочих мест и развитие своих хозяйств.