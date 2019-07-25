Конгрессмены США одобрили законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Заседание нижней палаты американского законодательного органа транслировал телеканал C-Span .

Инициатива позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

В начале недели президент США Дональд Трамп объявил о том, что его администрация и лидеры Конгресса достигли договоренности по вопросу повышения потолка госдолга.

Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом Конгресса, после чего отправится на подпись американскому лидеру.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин попросил законодателей поднять потолок государственного долга страны до начала летних каникул, в ином случае федеральное правительство не смогло бы своевременно выполнять свои денежные обязательства и платить по долгам. Палата представителей уходит на летние каникулы в конце этой недели, а Сенат - в начале августа. Обе палаты возобновляют свою деятельность со второй недели сентября.

Проблема госдолга США

В опубликованном ранее аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до 21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.