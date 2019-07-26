"Русал" во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 июля. /ТАСС/. "Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.

"Производство алюминия во втором квартале 2019 года составило 938 тыс. тонн (рост на 1% в квартальном исчислении). При этом на сибирские заводы пришлось 93% от общего объема выпуска", - отмечается в документе.

Объем продаж металла за отчетный период возрос на 20,8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 1,082 млн тонн.

Средняя цена реализации алюминия составила $1970 за тонну, увеличившись на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом.