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Санкции США против Huawei

СМИ: власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке

Как сообщило Центральное телевидение Китая, в ходе проверки было выявлено, что компания "пошла против закона"

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Компетентные государственные органы КНР провели расследование и выяснили, что утверждение американской логистической компании FedEx о перенаправлении посылок китайской корпорации Huawei на неправильный адрес в США в силу операционной ошибки не соответствует действительности. Об этом заявило в пятницу Центральное телевидение Китая.

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По его данным, в ходе правительственной проверки было выявлено несколько доказательств, свидетельствующих, что FedEx "пошла против закона", нарушив существующие правила. В репортаже отмечается, что власти КНР на юридической основе продолжают проводить "тотальное, объективное и справедливое расследование" с целью выявления подлинных причин произошедшего.

14 июня китайские власти направили FedEx уведомление о начале расследования по факту нарушения доставки посылок Huawei. Ранее китайская корпорация, попавшая под санкции США, обвинила американского перевозчика в необоснованном перенаправлении в Соединенные Штаты двух бандеролей, которые необходимо было транспортировать из Японии в офисы Huawei в Гуанчжоу и Шанхае.

FedEx уже извинилась за случаи доставки по неправильному адресу отправлений Huawei. Как отмечается в заявлении FedEx, размещенном на китайском сайте микроблогов Sina Weibo, она "приносит извинения за проблемы при транспортировке небольшого количества посылок". В заявлении также сказано, что случившееся произошло в силу операционной ошибки и никак не связано с влиянием "внешних сил".

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