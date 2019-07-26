СМИ: Япония в начале августа усилит контроль за экспортом в Южную Корею

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в начале августа намеревается вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Оно уточняет, что соответствующее решение будет официально принято 2 августа. Ранее власти Японии уже анонсировали вывод Южной Кореи из списка стран, куда свободно и без дополнительных проверок поставляются японские высокотехнологичные компоненты. Эта мера станет уже вторым серьезным шагом Токио по ограничению экспорта в Южную Корею.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.