Apple заявила, что покупает структуры Intel по выпуску модемов для смартфонов

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американская компания Apple намерена приобрести за $1 млрд подразделение корпорации Intel, которое занимается производством систем, позволяющих подключать смартфоны к интернету. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Apple.

Как следует из документа, Apple и Intel уже заключили соответствующее соглашение. Планируется, что на работу в Apple перейдут около 2,2 тыс. сотрудников Intel. Кроме того, Apple получит оборудование Intel и права на ее интеллектуальную собственность. Как говорится в заявлении, "ожидается, что сделка, оцениваемая в $1 млрд, будет закрыта в четвертом квартале 2019 года", если будет получено разрешение регуляторов.

Газета The Wall Street Journal на этой неделе сообщила, что указанное подразделение Intel является убыточным. Компания теряла из-за его работы около $1 млрд ежегодно. Apple и Intel, по сведениям издания, начали консультации относительно возможности сделки около года назад, они неоднократно прерывались и возобновлялись. В числе патентов, которые перейдут в собственность Apple, разработки, касающиеся мобильной связи пятого поколения (5G).

Как отмечало издание, Apple намерена активизировать собственные разработки в сфере производства чипов для мобильных устройств. С этой целью в городе Сан-Диего (штат Калифорния) планируется открыть центр, в котором будут работать около 1,2 тыс. человек. Apple, в частности, уже приняла на работу специалистов в этой сфере, которые ранее являлись сотрудниками Intel.