Эксперты предложили сократить число обязательных пунктов трудового договора до четырех

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество обязательных пунктов в трудовом договоре, предусмотренное существующим законодательством РФ, следует сократить до четырех - оставить в качестве обязательных лишь информацию о дате начала работы, месте работы, выполняемой работником функции и зарплате. Такие предложения содержатся в совместном экспертном докладе ВШЭ и "Вымпелкома" (работает под брендом "Билайн") по трудовым отношениям в эпоху цифровой экономики. Копия доклада имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Сейчас Трудовой кодекс РФ предусматривает более 10 обязательных условий, которые должны содержаться в трудовом договоре. По мнению экспертов, ряд условий является избыточным: в частности, обязательное социальное страхование работников предусмотрено законом, и прописывать его в трудовом договоре нет нужды.

Все остальные условия, помимо четырех обязательных, работник и работодатель смогут прописать в трудовом договоре по договоренности, считают эксперты. "Сегодня работник только подписывает проект трудового договора, а в выработке его условий практически не участвует", - говорится в докладе. Также "руки связаны" и у работодателя: он должен указать в трудовом договоре все обязательные условия, а если что-то пропустит - ему грозит административное наказание.

Как отмечают эксперты, актуальность таких изменений возрастает с учетом планируемого внедрения электронного документооборота и перехода на электронные цифровые трудовые книжки. "Внедрение электронного кадрового документооборота предполагает наличие четких, понятных, ясных и однозначно толкуемых правил для обеих сторон трудовых отношений - работника и работодателя. Минимизация количества обязательных условий до четырех (дата начала работы, место работы, трудовая функция и условия об оплате труда - прим. ТАСС) не просто упростит процедуру заключения трудового договора - это создаст условия для дальнейшей цифровизации трудовых отношений", - поясняет директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов (один из соавторов доклада).

По мнению исполнительного вице-президента по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке "Билайна" Натальи Альбрехт, на сегодняшний день наиболее продвинутое трудовое право действует в странах Северной Америки. "В России и в некоторых странах Европы фокус в основном смещен на права работников, а в странах Северной Америки больше прав у работодателя", - отмечает она.

Однако просто скопировать американские правила на российскую действительность нельзя. "У нас есть свое историческое наследие, это нельзя не учитывать. Однако нельзя и бездействовать. Мы стараемся создать цифровую экономику, движущей силой которой являются люди и процессы. Деятельность людей регулируется Трудовым кодексом, и если мы не задумаемся о его изменении, это может затормозить развитие новых сфер и помешать повышению производительности труда", - поясняет Альбрехт.

Подробнее о предложениях по реформе трудового законодательства в эпоху цифровой экономике читайте на портале: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/759359