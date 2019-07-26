Объем отгрузки товаров подмосковного производства вырос более чем на 10%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московская область увеличила объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности в первом полугодии 2019 года. По данным Росстата и Министерства инвестиций и инноваций региона, рост составил 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"В первом полугодии 2019 года объем отгрузки товаров собственного производства составил 1,41 трлн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года - 1,26 трлн рублей. По данным Росстата и Министерства инвестиций и инноваций региона рост составил 10,8%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что положительная динамика отмечается практически по всем видам деятельности обрабатывающих производств Подмосковья. Так выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, вырос в 2,2 раза. Компьютеров, электронных и оптических приборов - в 1,9 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - в 1,6 раза.

"В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Московской области существенно увеличены меры поддержки экспортеров. По итогам 2018 года экспорт Московской области составляет $6,9 млрд, и мы поставили задачу достичь к 2024 году объем экспорта в $13 млрд", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Вадима Хромова.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата по итогам первых пяти месяцев 2019 года в Московской области выросла на 7,5% до 53336,7 рублей.