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Россия и Турция запустят онлайн платформу для предпринимателей

Эта площадка будет использована для продвижения интересов российских компаний в Турции

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Россия и Турция могут в скором времени запустить онлайн платформу для B&B проектов, соответствующее соглашение планируется подписать в пятницу в рамках межправкомиссии. Об этом на открытой части заседания комиссии сообщил председатель Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев.

"Мы сейчас создаем электронную площадку для улучшения торговых отношений между российскими и турецкими компаниями. Онлайн-платформа B&B, которую мы договорились развивать <...>. И сегодня собираемся подписать такое соглашение", - сказал он.

Площадка будет использована для продвижения интересов российских компаний в Турции.

По словам Паланкоева, торговый оборот между Россией и Турцией достиг $26 млрд в год, но он не соответствует реальному потенциалу двух стран.

Заседание российско-турецкой межправительственной комиссии проходит в пятницу в курортной Анталье. Работу комиссии с российской стороны возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак, с турецкой - министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
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