Reuters: "Газпром" может заключить с Украиной краткосрочный контракт на транзит газа

ТАСС, 26 июля. Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу после истечения 1 января 2020 года действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров в Москве.

"Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет. Это не выгодно [для России], - заявил один из источников. - Устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить оба "потока" (газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" - прим. ТАСС)".

Как отмечает агентство, позицию Москвы также подтвердили источник в ЕС и два источника в "Газпроме". Сама компания и Минэнерго России отказались от комментариев.

Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января 2020 года. В настоящее время ведутся трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС.