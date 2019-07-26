Совфед одобрил закон о корректировке демпфера на топливо

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Закон также предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин.

"Законопроект предусматривает с 1 июля 2019 года корректировку параметров применяемого в настоящее время демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Целью корректировок является донастройка действующего механизма стабилизации цен с целью снижения давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные цены на нефтепродукты", - говорится в пояснительной записке к документу.

Демпфирующий механизм позволяет правительству частично возместить нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних. Закон за счет корректировки демпфера повысит размер такой компенсации в первом полугодии 2019 года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года - с 50% до 68% для бензина и до 65% для дизтоплива. Также устанавливается дополнительный демпфер в размере 2 тыс. рублей на тонну в случае реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на базисах поставок, расположенных в Дальневосточном федеральном округе по перечню, утверждаемому правительством РФ.

Документ также предусматривает введение механизма поддержки авиаперевозчиков, что необходимо из-за сильного роста стоимости авиакеросина в последние годы. Правительство вводит возвратный акциз на керосин, который бы компенсировал авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы влияния на его стоимость у нефтяных компаний. Закон предусматривает предоставление обратного акциза авиакомпаниям только в том случае, если конъюнктура мирового рынка будет приводить к увеличению цен на внутреннем.