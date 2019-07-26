Совфед одобрил закон о повышении до 20% НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, отменяющий льготную ставку НДС для пальмового масла и повышающий ее до 20%. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.

Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%.

Поправка вносит изменения во вторую часть Налогового кодекса и отменяет применение льготной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации пальмового масла - в отношении таких операций будет применяться стандартная ставка 20%. Норма вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

В тексте постановления Госдумы о принятии закона в третьем чтении содержится рекомендация правительству в целях предотвращения повышения потребительских цен на продукты первой необходимости при подготовке проекта поправок в бюджет на 2019 г. и при формировании параметров федерального бюджета на очередной финансовый год "направлять дополнительные доходы федерального бюджета, получаемые в результате повышения до 20% ставки НДС в отношении пальмового масла при его ввозе на территорию РФ, на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы".

Согласно данным, которые привел ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету до 5 млрд рублей.