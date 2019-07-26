Совфед одобрил закон о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для плодово-ягодной продукции до 10%. Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, инициировали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Установление пониженной ставки НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства", - говорится в пояснительной записке к документу.

По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на территории РФ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 2018 году составил 1 млн 77,5 тыс. т. При этом, по данным ФТС России, импорт яблок, груш, айвы и слив в 2018 г. составил 1 млн 721,1 тыс. т, из них яблок - 1 млн 121,7 тыс. т.

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции, говорится в пояснительной записке. Закон включает в перечень продовольственных товаров, налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 10%, фруктов и ягод (в том числе винограда).

Также авторы документа указывают, что снижение ставки НДС выравнивает условия налогообложения для организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и для товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи), для которых налоговая ставка 10% действует в настоящее время.