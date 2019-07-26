Обучение в Московской школе экспортера за полгода прошли более 1,8 тыс. предпринимателей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Образовательные программы Московской школы экспортера (МШЭ) в первом полугодии 2019 года посетили представители почти 1900 столичных компаний, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Представители 1896 столичных компаний в первом полугодии посетили бесплатные образовательные программы Московской школы экспортера, из них 690 компаний стали участниками мероприятий по новым направлениям", - говорится в сообщении.

"Количество слушателей выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. На занятиях московских предпринимателей обучают, как адаптировать продукцию под запросы международных рынков. В итоге столичные бизнесмены получают готовую структуру продвижения бизнеса, новые контакты и видение того, какими инструментами поддержки они могут воспользоваться", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

За шесть месяцев 2019 года МШЭ провела 83 образовательных мероприятия. Московские экспортеры посетили семинары по стратегиям выхода на рынки Франции, Германии, Китая, Индии, Сингапура, Индонезии, Южной Кореи и Северной Африки. В сентябре состоится запуск онлайн-школы, и предприниматели смогут проходить обучение дистанционно.

МШЭ создана для обучения московских компаний основам внешнеэкономической деятельности - маркетингу, правовому обеспечению, финансовому управлению и налогообложению, таможенному оформлению, логистике, электронной коммерции и организации участия в международных выставках. Образовательный проект реализует Московский экспортный центр.