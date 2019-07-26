Эксперт: наличие криптовалют противостоит интересам государств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Наличие криптовалют, выпущенных не государствами, а компаниями или частными лицами, идет вразрез с интересами правительств. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал профессор Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин в кулуарах Международной олимпиады школьников по экономике.

Как 24 июля сообщил в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин, главы финансовых ведомств и Центробанков стран Группы семи (G7) договорились выработать и распространить на весь мир правила контроля за криптовалютами. Также Мнучин отметил, что правительство США предупредило компанию Facebook о необходимости соответствия их собственной криптовалюты Libra законодательству США.

"Я не поддерживаю частные валюты. Я считаю, что держателем валют должно быть государство, и наличие частных валют, таких как биткоин, идет в разрез с интересами правительства и государства", - сказал Маскин.

При этом он добавил, что поддерживает развитие технологий, в том числе и тех, которые сделали появление криптовалют возможными. "Исторически мы знаем, что технология всегда являлась двигателем прогресса и двигателем роста экономики, поэтому и сейчас я могу сказать, что технология будет являться основным фактором, который повлечет за собой рост глобальной экономики", - пояснил он.

II Международная олимпиада школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO) проходит с 24 по 31 июля в Санкт-Петербурге. В ней принимают участие 133 школьника из 24 стран, среди которых Австрия, Бразилия, Китай, Казахстан, Индия, Испания, Новая Зеландия, Южная Корея, США. Это победители национальных соревнований по экономике и основам финансовой грамотности. Мероприятие организовано по инициативе Высшей школы экономики при поддержке Сбербанка.