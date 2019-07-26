Глава "Опоры России" считает, что ЦБ на следующем заседании снизит ставку до 7%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Банк России, понизивший в пятницу ключевую ставку до 7,25%, на следующем заседании совета директоров может снизить ее до уровня 7%, но для улучшения ситуации в экономике усилий одного ЦБ будет недостаточно. Об этом заявил ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Я очень надеюсь, что ставка и на следующем заседании совета директоров будет снижена - до 7%. Я уверен в этом. Финансовые риски снизились, а бизнесу и населению нужны более дешевые кредиты, чтобы сохранить уровень в доходах хотя бы на уровне сегодняшнего дня. Но ключевой сегодня вопрос - это условия ведения бизнеса в России", - сказал Калинин.

По его словам, снижение ключевой ставки должно сопровождаться шагами по трансформации делового климата, а также мерами по поддержке спроса на внутреннем рынке и при экспорте продукции. Среди факторов, негативно влияющих на ситуацию в экономике, Калинин назвал силовое давление на бизнес, административные барьеры, неэффективную контрольно-надзорную деятельность.

"Но самое главное, что сегодня спрос снижается. У нас рынки сокращаются конкурентные, в том числе и зарубежные рынки, где нужно активно работать. И внутренний рынок монополизируется", - сказал Калинин.

Экономика перестанет расти без дешевых кредитов

Как заявил Калинин, населению и бизнесу сейчас нужны доступные кредиты. "Произошел рост тарифов очень серьезный, рост процентных ставок до того происходил, зарплаты растут очень медленно. Инфляция достаточно высокая была. И, конечно, люди, чтобы сохранить уровень благосостояния, больше берут кредитов. Конечно, это тревожно. Но если бы люди не брали кредиты, то экономического роста вообще бы не было", - сказал он.

По словам Калинина, кредитный портфель малого бизнеса в первом квартале текущего года вырос на 10%. "Я думаю, что и во втором на столько же [увеличился кредитный портфель]. Это не от того, что у нас экономика оживилась серьезно. Это от того, что изъятия из бизнеса произошли очень серьезные. Это увеличение фискальной нагрузки, тарифной нагрузки. Бизнес просто хочет остаться на плаву", - добавил он.

По словам главы "Опоры России", банковские кредиты - "это возможность выжить, сохранить трудовые коллективы, уровень благосостояния". "Экономический рост крайне замедлился. Фактически уже до уровня стагнации. И это вызывает большую тревогу и у ЦБ, и у бизнеса, да и у всего населения России, потому что экономический рост напрямую связан с благосостоянием. А вот сколько ждать до экономического роста - этот вопрос как раз к министерству экономического развития, а не к ЦБ. Центральный банк делает все, что возможно", - сказал Калинин.