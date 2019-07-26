США не будут делать исключение из пошлин для произведенной в Китае продукции Apple

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Американские власти не собираются делать исключение из введенных ранее таможенных пошлин на товары из КНР для корпорации Apple, которая перенесла производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в Китай. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Apple не будут предоставлены исключения из [введенных в отношении товаров из КНР] пошлин или льготы [в рамках этих пошлин] для деталей Mac Pro, которые производятся в Китае. Производите их в США, без пошлин!" - написал американский лидер.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, Apple заключила контракт с базирующимся на Тайване подрядчиком Quanta Computer, который будет производить Mac Pro на своем заводе около Шанхая. Как отмечает издание, профессиональный компьютер Mac Pro розничной стоимостью около $6 тыс. является фактически единственным из основных устройств Apple, производимым на территории США. По информации The Wall Street Journal, теперь же калифорнийская корпорация может существенно сократить издержки благодаря тому, что завод Quanta Computer находится в КНР, то есть в непосредственной близости от расположения многих азиатских поставщиков комплектующих для Apple.

При этом ранее японская газета Nikkei сообщала, что Apple рассматривает вариант переноса от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны ввиду усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й, раунд прошел в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого диалог зашел в тупик. Пресс-служба Белого дома сообщила в среду, что представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин начнут новый раунд торговых консультаций с Китаем 30 июля в Шанхае.

10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд. Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных за рубежом.