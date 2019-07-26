Власти Адыгеи намерены расширить сотрудничество с итальянским Куртатоне

МАЙКОП, 26 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены расширять сотрудничество с итальянским городом Куртатоне. Об этом сообщил в пятницу глава региона Мурат Кумпилов в рамках переговоров с мэром Куртатоне Карло Боттани, которые состоялись в режиме видеоконференции.

"Сотрудничество с представителями города Куртатоне в рамках социального проекта можно рассматривать как еще один шаг в развитии наших взаимоотношений с Италией. Мы готовы к дальнейшему диалогу и реализации новых проектов в разных сферах жизни", - сказал Кумпилов. Он отметил, что ранее совместно с итальянской стороной был реализован проект по оказанию помощи детям с расстройством аутистического спектра.

В этой связи Кумпилов напомнил, что Адыгея и Италия уже давно реализуют совместные проекты в сельском хозяйстве, других сферах деятельности. Постоянно поддерживается связь с почетным генеральным консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани. Кроме того, в апреле прошлого года республика принимала бизнес-миссию, которую возглавил посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччиано.

В пресс-службе главы Адыгеи ТАСС также сообщили, что мэр Куртатоне Карло Боттани выразил заинтересованность в расширении сотрудничества и пригласил руководство Адыгеи посетить муниципалитет. Стороны договорились обсудить возможный визит делегации региона в Куртатоне для предметного диалога",- заметил собеседник агентства.