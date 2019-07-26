Суд оставил без движения заявление банка "Восточный" об аресте 41,6% собственных акций

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области оставил без движения до 14 августа заявления банка "Восточный" об аресте 41,6% акций, принадлежащих акционеру Evison Holdings Limited, следует из определения суда.

Согласно материалам суда, банк "Восточный" 23 июля подал заявление к компании Evison Holdings Limited и Майклу Джону Калви о принятии предварительных обеспечительных мер в виде наложения ареста на обыкновенные именные акции в количестве 334,2 млрд штук.

В определении суда говорится, что банк намерен подать исковое заявление к ответчикам о возмещении убытков, причиненных кредитной организации. Майкл Джон Калви, будучи конечным бенефициаром группы Baring Vostok, имел фактическую возможность определять действия банка через непосредственного акционера компанию "Эвизон", также входящую в группу Baring Vostok. В результате недобросовестных сделок и действий, по мнению заявителя, банк понес убытки в размере 9,7 млрд рублей.

Суд принял решение оставить заявление без движения, потому что, помимо всего прочего, банк не указал стоимость акций, на которые он просит наложить арест, что не позволяет суду определить соразмерность заявленной обеспечительной меры с размером имущественных требований, которые предъявляются к ответчикам. Также заявитель не представил надлежащих документов с их легализацией о регистрации ответчика компании Evison Holdings Limited.