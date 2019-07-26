В Белом доме не рассчитывают на прорыв на торговых переговорах с Китаем в Шанхае

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. В Вашингтоне не ожидают прорывных договоренностей на 12-м раунде торгово-экономических переговоров США и Китая в Шанхае. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Я бы не ожидал какой-либо великой сделки", - отметил он. "Я считаю, что переговоры вернут все в исходное положение и, будем надеяться, вернутся в ту точку, в которой они прервались в мае", - добавил Кадлоу. "Тогда все шло хорошо", - отметил глава Национального экономического совета Белого дома.

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, 30 июля в Шанхае начнется очередной раунд консультаций с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.