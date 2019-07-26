Умный квартал с высокими показателями энергоэффективности построили в США

ТАСС, 26 июля. Американская PulteGroup и энергопровайдер Georgia Power объявили об открытии первого умного квартала в Атланте. Все входящие в него дома объединены в единую экосистему, управляющую солнечными батареями, аккумуляторами и электросетями, сообщает PRNewswire.

Каждый из домов квартала оснащен интеллектуальной системой PulteGroup Smart Home, к которой подключены электрические устройства, световое и тепловое оборудование и системы безопасности. При этом каждый дом имеет высокие показатели энергоэффективности за счет комбинированного использования энергии из разных источников, включая солнечные батареи.

Питание электроприборов управляется системными алгоритмами с учетом доступной возобновляемой энергии, хранящейся в аккумуляторах, и объема потребления на уровне отдельного дома, тем самым оптимизируя сетевую нагрузку и снижая затраты для жильцов. Все домовладельцы регулярно получают автоматически генерируемые отчеты с детальным анализом их энергопотребления.

По итогам проекта интеграцию умного дома на основе интернета вещей с энергоэффективными технологиями планируется внедрить в других городах США.