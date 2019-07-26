Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена

МУРМАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания Госкомиссии по Арктике.

"Наше предложение по снижению для предприятий Мурманской области коэффициента по недропользованию было поддержано: смысл в том, что наши предприятия при старте освоения нового месторождения должны заплатить определенную сумму, которая рассчитывается в соответствии с федеральными коэффициентами, они зависят от климата, удаленности региона, сложности ведения добычи и так далее. Почему-то нас отнесли к регионам с простыми условиями, с чем мы, конечно, не согласны, и считаем, что освоение месторождений в области, которая [единственная в стране] целиком относится к Арктической зоне, нельзя назвать простой задачей", - написал он.

По словам Чибиса, снижение коэффициента сделает возможным реализацию новых проектов, например, в районе Африканды, где расположено месторождение редкоземельных металлов. Это даст новые рабочие места и будет способствовать развитию муниципалитетов. Также глава региона сообщил, что представители Мурманской области войдут в рабочую группу по программе геологоразведки. "У нас есть дополнительно предложения по освоению 35 месторождений, что даст нам новые налоги и рабочие места", - написал Чибис.

Коэффициент к ставке на разработку месторождений учитывает состояние инфраструктуры района и основные географо-экономические факторы и влияет на размер итогового платежа, который разработчик платит за освоение месторождения. В некоторых регионах коэффициент уже был снижен до 1, для Мурманской области он ранее составлял 1,5.

Врио губернатора также сообщил еще об одном важном для региона решении, достигнутом на заседании Госкомиссии по Арктике. В план развития инфраструктуры Северного морского пути включено два проекта, реализуемых в Мурманской области.

Первый - создание судоремонтного кластера с использованием имеющихся мощностей предприятий Мурманской области, где, в том числе, будет вестись работа по восстановлению, модернизации и строительству новых судоподъемных сооружений и причального фронта. Второй проект - разработка концепции и создание на прибрежных территориях Кольского залива комплексной базы обеспечения шельфовых проектов. "Оба этих проекта - тысячи рабочих мест и новый импульс развития области", - написал Чибис.