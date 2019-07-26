Минсельхоз создаст программу для сокращения импортозависимости при производстве бройлеров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ разработает комплекс мер для снижения зависимости от импорта при производстве бройлеров кур. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Для этого будет создана подпрограмма в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы. Планируется, что на ее реализацию из федерального бюджета будет выделено 5,1 млрд рублей, из внебюджетных источников - еще порядка 3,1 млрд рублей.

В настоящее время в России доля использования импортного племенного материала в виде родительских форм мясных кроссов (межпородные гибриды) кур бройлерного типа составляет 95 - 98%. При этом число иностранных поставщиков этой племенной продукции в Россию сократилось до двух, что привело "к существенному повышению стоимости ввозимого материала", отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

"Основной целью подпрограммы является обеспечение стабильного роста производства конкурентоспособных мясных кроссов кур бройлерного типа отечественной селекции, на основе применения новых высокотехнологичных российских разработок и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла", - поясняют авторы проекта документа.

Ожидается, что в результате удельный вес производства нового конкурентоспособного мясного кросса кур бройлерного типа отечественной селекции в общем объеме производства мясных кроссов кур бройлерного типа составит не менее 15%. Для достижения этого результата будут открываться новые линии по выращиванию кур, разработаны новые селекционные технологии, запущены новые образовательные программы.