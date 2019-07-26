Трамп примет ответные меры из-за введения Парижем цифрового налога на компании из США

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Американские власти в ближайшее время примут ответные меры, которые, вероятно, коснутся французского винодельческого сектора, в связи с введением Парижем "цифрового налога" на компании из США. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

По его словам, "Франция только что ввела цифровой налог на замечательные американские технологические компании". "Если кто-то [и может] обложить их налогом, то это должна быть их родная страна, США. Мы вскоре объявим о существенных ответных мерах в связи с безрассудством [президента Франции Эмманюэля] Макрона", - написал Трамп.

"Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!" - намекнул на возможные рестрикции президент.

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон приступил к изучению последствий решения Франции выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение американских цифровых гигантов, а также рассмотрению возможных ответных мер со стороны администрации США. При этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Franceinfo подтвердил, что власти страны не откажутся от введения налога на деятельность крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него попадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции и чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ - агрегаторов информации. В 2020 году налоговые поступления от IT-корпораций должны вырасти до €650 млн.