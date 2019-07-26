Россия может расширить ассортимент поставок мясной продукции в Турцию

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Россия может расширить поставки мясной продукции в Турцию, в том числе экспорт говядины. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал министр энергетики РФ Александр Новак по итогам 16-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии, которое состоялось в пятницу в Анталье.

"Сегодня основной продукт, который мы в Турцию поставляем, это пшеница, а из Турции это помидоры. Сейчас мы рассматриваем увеличение количества разрешений на поставки мясной продукции, например, говядины из России и другой продукции", - сказал он.

Поставки сельскохозяйственной продукции - одна из точек роста для четырехкратного увеличения товарооборота с Турцией, до $100 млрд в год. Новак, который возглавляет работу межправительственной комиссии с Турцией, также отметил, что есть большой потенциал в поставках фармацевтической продукции в Турцию. "Идет работа по сертификации сейчас. Есть возможность увеличить взаимные поставки медикаментов и фармпродукции", - сказал он.