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Reuters: правительства стран ЕС выбирают единого европейского кандидата на пост главы МВФ

По данным агентства, Евросоюз рассматривает пять кандидатур

ТАСС, 26 июля. Правительства стран Евросоюза работают над тем, чтобы выбрать единого европейского кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) взамен Кристин Лагард. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в настоящее время Евросоюз рассматривает кандидатуры представительницы Болгарии Кристалины Георгиевой, являющейся главным исполнительным директором Всемирного банка, экс-председателя Еврогруппы и бывшего министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума, министра экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо, нынешнего председателя Еврогруппы португальца Марио Сентено и главы Центробанка Финляндии Олли Рена.

Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил в пятницу о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

2 июля саммит ЕС выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. В связи с этим в тот же день Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. 16 июля она подала в отставку с поста главы фонда. Решение вступит в силу 12 сентября.

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