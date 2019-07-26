Трамп считает, что власти Китая могут заключить торговую сделку после выборов в США

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Китайские власти могут дождаться окончания президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года, и только после этого заключить соглашение в сфере торговли в надежде, что победу на них одержит демократ. Такое предположение высказал в пятницу американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме, которую транслировал телеканал C-SPAN.

"Я думаю, что Китай, вероятно, скажет: "Давайте подождем. Может быть, Трамп проиграет, и мы будем иметь дело с еще одним глупцом", - отметил президент, комментируя запланированный на 30 июля очередной раунд американо-китайских торговых переговоров в Шанхае.

Трамп в очередной раз обвинил своих предшественников в том, что Китай "забрал у США миллиарды долларов на свое восстановление". Он предполагает, что Пекин в качестве нового американского лидера мог бы устроить бывший вице-президент страны, демократ Джозеф Байден. "Я думаю, что Китай, вероятно скажет: "Давайте подождем эти 14-15 месяцев до выборов. Давайте посмотрим, вдруг один из этих людей [демократов], которые предадут Соединенные Штаты, одержит победу на выборах", - заявил американский президент.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.