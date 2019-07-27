Прибыль 30 предприятий провинции Хайнань в первом полугодии достигла $1,4 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Общая прибыль базирующихся в южной китайской провинции Хайнань 30 ключевых предприятий за первую половину этого года составила 9,9 млрд юаней (около $1,4 млрд), что на 8,2% превысило показатель за аналогичный период 2018 года. Такие данные провинциального статистического управления публикует портал "Наньхайван".

"Предварительная оценка показывает, что в первой половине этого года общая добавленная стоимость 30 предприятий, штаб-квартиры которых зарегистрированы в провинции, достигла 9,993 млрд юаней - рост на 8,2% в годовом исчислении. Это послужило стимулом для увеличения темпов роста ВВП провинции примерно на 0,3% в первом полугодии", - говорится в заявлении управления. В ведомстве указали, что работа этих предприятий становится новой движущей силой развития провинции в процессе построения пилотной зоны свободной торговли на Хайнане.

Девять из указанных предприятий заняты в сфере оптовой и розничной торговли, объем их продаж в рассматриваемый период составил 17,126 млрд юаней ($2,5 млрд). Деятельность шести других производств связана с промышленной сферой. Объем выпуска продукции за тот же период у них достиг 3,369 млрд юаней ($495 тыс.). Остальные 15 предприятий работают в сфере услуг. За первые полгода общий доход от их операционной деятельности составил 25,104 млрд юаней ($3,6 млрд).

Среди компаний портал упоминает China Tourism Group и Yankuang Group, которые входят в число 500 крупнейших предприятий мира. "Наньхайван" уточняет, что размещение на территории Хайнаня штаб-квартир ряда ведущих китайских и крупных зарубежных корпораций увеличится к 2020 году, а в 2025 году это станет основным стимулом для развития островной провинции.

Последний год власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.