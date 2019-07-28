Провинция Хайнань смещает акцент инвестиций с недвижимости на стратегические отрасли роста

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Интерес инвесторов к капиталовложениям в экономику острова Хайнань смещается со сферы недвижимости в инновации, стратегически важные отрасли промышленности и сферу услуг с более высоким эффектом стимулирования темпов роста валового регионального продукта (ВРП). Как сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на статистическое управление провинции, благодаря этому "высвобождаются средства для новых направлений развития".

По информации издания, с января по июнь 2019 года хайнаньские власти зарегистрировали свыше 460 проектов с инвестициями в перспективные направления экономики. Сюда не относятся традиционные капиталовложения в недвижимость, которые, согласно подсчетам, в меньшей степени способствуют созданию рабочих мест и образованию дополнительного валового продукта в вовлеченных отраслях.

Согласно статистике, плановые инвестиции в народнохозяйственную сферу помимо недвижимости выросли более чем на 80%, составив 108,15 млрд юаней (около $15,74 млрд). Эти средства используются прежде всего в целях создания на Хайнане международной открытой зоны экономического развития и свободной торговли.

"Инвестиции в отрасли кроме недвижимости - важный стимул развития Хайнаня, - подчеркнул заместитель главы статистического управления провинции Ван Юань. - С января по июнь доля этих капиталовложений от суммарных инвестиций в основные фонды нашей провинции превысила 56%, что на 5,35 процентных пункта больше, чем за тот же период прошлого года <...> Данный показатель продолжает расти, наблюдается оптимизация инвестиционной структуры, постепенно происходят позитивные изменения, заключающиеся в переходе от экстенсивных к интенсивным формам развития".

По его словам, на Хайнане в последнее время постоянно высвобождается капитал для приоритетных отраслей, испытывающих в нем высокую потребность. "Такие инвестиции становятся важным стимулом роста, их масштабы постоянно увеличиваются, заметно возрастает число новых объектов финансирования, - подчеркнул Ван Юань. - Это будет способствовать формированию на острове зоны свободной торговли, созданию свободного торгового порта, ускорению экономической трансформации, интенсивному развитию".

Один из активных участников этого процесса - китайская телекоммуникационная корпорация Huawei, которая на Хайнане одновременно создает центр по операциям с большими массивами данных, участвует в проекте беспошлинной торговли в городе Хайкоу (административный центр провинции), а также в развитии высоко технологичного торгового комплекса в городе Санья.

"Мы объединим усилия для партнерского сотрудничества и за счет центра цифровых технологий будем форсировать развитие новых перспективных отраслей, связанных с электронным бизнесом", - информировал генеральный директор хайнаньского подразделения корпорации Цзинь Вэйфэн.