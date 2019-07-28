Левченко поручил проверить эффективность расходования Иркутском средств на инфраструктуру

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил проверить эффективность расходования Иркутском средств регионального бюджета, выделенных городу на развитие инфраструктуры, в том числе ливневой канализации. Об этом Левченко в воскресенье сообщил журналистам на пресс-конференции.

Поручение связано с тем, что из-за продолжительного дождя на улицах и дорогах города образовались большие глубокие лужи и потоки воды.

"После тех случаев, на которые я насмотрелся за этот месяц, значение ливневки, точнее ее отсутствие в Нижнеудинске, Тулуне приобретает достаточно серьезное значение. Я приехал сюда - ливневкой в городе [Иркутске] пренебрегают. Когда ливневкой пренебрегают, такое отношение я не могу считать нормальным. Я дал поручение проанализировать, насколько объективно использованы деньги, которые получил Иркутск", - сказал Левченко.

Он отметил, что в последние годы на дорожные работы из Фонда капитального ремонта Иркутску выделено более 1 млрд рублей.

"Я считаю, что они [средства] должны быть потрачены в первую очередь на то, чтобы этих вещей [луж на дороге] не было, а не для того, чтобы делать заплатки. Дорога должна быть сделана с таким качеством, чтобы посреди дорог не было луж", - сказал губернатор.

По данным пресс-службы администрации Иркутска, в городе в круглосуточном режиме работают городские муниципальные предприятия "Иркутскавтодор" и "Водоканал". Cпециалисты откачивают воду на улицах Ядринцева, Култукская, Красноярская, Баррикад в районе пересечения с Ушаковской, Карла Маркса, в переулке Канский. В Ленинском районе работы по откачке ведут на улицах Мира, Красина, участке Трактовой.