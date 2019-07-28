Власти Карелии попросили 1,4 млрд рублей на новый мост через залив Онежского озера

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Карелии в рамках заседания рабочей группы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха попросило о финансовой поддержке строительства капитального моста через залив Онежского озера в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске. Республика хочет получить из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, сообщил у себя на странице "Вконтакте" глава региона Артур Парфенчиков

Сейчас через залив Онеги в Соломенном функционирует понтонная переправа, установленная взамен аварийной в конце 2017 года. По техническим параметрам она рассчитана на вес, не превышающий 90 т: одновременно на ней могут находиться три грузовые машины.

"Доложил о необходимости строительства капитального моста через залив Онежского озера в микрорайоне Соломенное, который заменит понтонную переправу. <…>. Из федерального бюджета просим выделить на эти цели 1 млрд 400 млн рублей на строительство нового моста в 2021-2022 годы", - говорится в сообщении.

До конца 2019 года власти республики совместно с Минтрансом РФ планируют решить вопрос, нужен ли на этом участке мост с возможностью развода. Для этого руководство должно проанализировать нужды и возможности судоходства на данном участке. После этого в республике приступят к разработки проектно-сметной документации.

Переправа в Соломенном ведет на территорию, где находятся дачные участки, а также постоянно проживают несколько тысяч человек. В этом же направлении находится горнолыжный центр "Ялгора" и Ботанический сад Петрозаводского госуниверситета. Мост также расположен в непосредственной близости от Соломенского лесозавода - одного из крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики.