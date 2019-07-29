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"Известия": в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

По данным издания, в реестре будут указаны все причины, по которым произошла блокировка счетов в банке, а также список всех кредитных организаций, разорвавших с "отказником" договорные отношения
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© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании в связи с подозрениями в нарушении антиотмывочного законодательства, может появиться в России. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на заключение НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.

Отмечается, что в реестре будут указаны все причины, по которым произошла блокировка счетов, а также список всех кредитных организаций, разорвавших с "отказником" договорные отношения. Замглавы НСФР Александр Наумов пояснил изданию, что "существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся".

В НСФР добавили, что у реестра должен быть оператор, отвечающий за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных клиентов и доведения информации до поднадзорных ведомств в оперативном режиме. На данный момент информирование банков об "отказниках" осуществляется следующим образом: банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение в ЦБ, последний выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет сведения о них всем банкам.

В Госдуме "Известиям" сообщили, что концептуально поддерживают это предложение, однако считают, что было бы разумнее вести реестр с возможностью реабилитации. Пресс-служба Минфина сообщила изданию, что ведомство получило письмо НСФР, и на данный момент в министерстве обсуждают предложения. В Центробанке пообещали рассмотреть инициативу после ее получения, а в пресс-службе Росфинмониторинга на запрос "Известий" не ответили.

Ранее подготовленный Минфином РФ законопроект, призванный устранить необоснованные блокировки счетов, был опубликован для общественного обсуждения.

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