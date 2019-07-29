Суд отложил заседание по иску Finvision Holdings об отмене допэмиссии банка "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области в понедельник отложил до 20 августа заседание по исковому заявлению компании Finvision Holdings к банку "Восточный" о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии.

"Суд удовлетворяет ходатайство об отложении судебного разбирательства на 20 августа", - сказал судья.

Ходатайство об отложении рассмотрения иска в суде заявили и истец, и представитель Банка России, привлеченного к делу в качестве второго ответчика. По словам истца, это нужно для дополнительной подготовки позиции.

Ранее Finvision Holdings подал иск к "Восточному" с требованием признать недействительными решения совета директоров банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью по 1 коп. за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску компании Finvision Holdings Артема Аветисяна наложил запрет на проведение допэмиссии акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании Finvision Holdings (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.