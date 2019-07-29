Суд в Приамурье не удовлетворил иск властей Белогорска о передаче моста над Транссибом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области отказал в удовлетворении искового заявления администрации города Белогорска с требованием к Росимуществу принять мост над Транссибом из муниципальной в федеральную собственность, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд вынес решение администрации города Белогорска в передаче объекта недвижимого имущества отказать", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что администрация Белогорска в апреле подала в суд исковое заявление с просьбой обязать территориальное управление Росимущества в Амурской области принять мост над Транссибом в федеральную собственность. Городские власти считают, что мост является неотъемлемой частью железнодорожной магистрали, а также отмечают, что у города нет средств на содержание и ремонт сооружения.

В ноябре 2018 года мост из-за дефекта был признан небезопасным. В Белогорске объявили режим чрезвычайной ситуации, тоннаж перевозимых по мосту грузов ограничили, а пассажирские перевозки запретили. Движение возобновили в декабре после укрепления аварийной опоры, в январе был отменен режим чрезвычайной ситуации. С февраля по начало мая шли работы по укреплению моста металлическими конструкциями.

Белогорск с населением свыше 66 тыс. человек - второй по величине город Амурской области, крупная узловая станция на Транссибирской магистрали. Мост, соединяющий две части города, построили в 1980 году, а в 2001 году капитально отремонтировали.