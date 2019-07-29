"Ъ": Moby SLP ввел лоукост-тариф на маршруте Петербург-Хельсинки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Паромный оператор Moby SPL (судно "Принцесса Анастасия") ввел аналог лоукост-тарифа на маршруте Петербург-Хельсинки, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение компании.

Данная услуга была введена с целью увеличения спроса со стороны студентов, а также для повышения конкуренции с автобусными перевозчиками на данном направлении, отмечается в публикации.

Воспользоваться услугой можно до конца августа, однако, как уточнил коммерческий директор компании Алексей Сухоцкий, существует вероятность ввести данный сервис на постоянной основе.

Сидячие места продаются на палубе, где ранее размещался кинозал. Их стоимость составляет около 1,6 тыс. рублей, что сопоставимо или немного выше стоимости автобусных перевозок.

Собеседники "Ъ" в отрасли сомневаются в высоком спросе на услугу, поскольку конкуренция в данной области довольно высока.

Однако специалисты наоборот считают, что паромные перевозки могут оказаться востребованы и перспективны, поскольку они более безопасны, комфортны и позволяют пройти таможенный досмотр гораздо удобней.