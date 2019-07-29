"Ъ": "Росгеология" предлагает разработать проект геологической разведки в Арктике

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Росгеология" предлагает правительству РФ до первого октября разработать проект госпрограммы по геологическому изучению Арктики с целью "возродить Севморпуть", а также для воспроизводства минерально-сырьевой базы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию нового главы госкомпании Сергея Горькова, которая была подготовлена к заседанию госкомиссии по Арктике 25 июля.

Как отмечает "Ъ", источниками финансирования, по мнению Горькова, должны стать средства бюджета РФ, а также Фонд национального благосостояния (ФНБ). В 2020-2024 годах компания планирует получить 89,3 млрд рублей, в 2024-2035 годах - 104,6 млрд рублей, до 2045 года - 98,6 млрд рублей.

Мероприятия госпрограммы предполагают разделить на три этапа. На первом для "Росгеологии" планируется разведка углеводородов и параметрическое бурение. На втором добавятся поисково-оценочные работы. На третьем в большей степени предполагается бурение, поиск и оценка, и в меньшей степени - региональное изучение.

В ходе заседания госкомиссии данную идею о создании арктической программы поддержал вице-премьер Юрий Трутнев. Как ранее писал ТАСС, он также отметил неудовлетворительную работу Минприроды РФ в сфере геологоразведки сказав, что геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме.