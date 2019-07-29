Московский финансовый форум в 2019 году пройдет 12-13 сентября

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Участники Московского финансового форума-2019 12 и 13 сентября обсудят перспективы развития российской экономики и достижения высоких темпов роста, сообщает пресс-служба форума.

"12 и 13 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится четвертый Московский финансовый форум. Организаторами форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы", - говорится в сообщении.

Темой форума 2019 года станет "Российская экономика: возможности для опережающего развития".

"Московский финансовый форум в этом году будет посвящен обсуждению перспектив развития российской экономики и достижения высоких темпов роста. Решения, принятые на форуме, послужат основой для определения ключевых направлений финансово-экономической политики России в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Пресс-служба форума отмечает, что мероприятие соберет экспертов в сфере экономики и финансов международного уровня, представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, научного и профессионального сообщества, общественных организаций и объединений.

"На дискуссионных площадках форума участники обсудят вопросы повышения конкурентоспособности экономики, реализации национальных проектов, эффективности налоговой политики, совершенствования мер государственной поддержки, развития финансовых рынков, стимулирования предпринимательской активности и другие актуальные темы", - говорится в сообщении.

Впервые Московский финансовый форум состоялся 23 сентября 2016 года. В работе форума в 2018 году приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, глава ВТБ Андрей Костин и другие.