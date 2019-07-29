Россельхознадзор запретил поставки продукции животноводства трех предприятий Белоруссии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 28 июля запретил поставки продукции животноводства трех предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Запрет коснулся "Бетпак" - из-за повторного выявления ДНК курицы в консервах из говядины; "Витконпродукт" - за повторное выявление метаболитов нитрофуранов (противомикробные препараты - прим. ТАСС) в мясе птицы; Молодечненского молочного комбината - за повторное превышение количества дрожжей в твороге.

При этом введен режим усиленного лабораторного контроля над 10 предприятиями в связи с обнаружением первичного нарушения ветеринарных требований России и ЕАЭС.

Также Россельхознадзор сообщил, что с 29 июля снимается запрет на ввоз в РФ продукции "Гомельского белково-жирового завода".