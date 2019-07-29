{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор запретил поставки продукции животноводства трех предприятий Белоруссии

Речь идет о компаниях "Бетпак", "Витконпродукт" и Молодечненский молочный комбинат

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 28 июля запретил поставки продукции животноводства трех предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Запрет коснулся "Бетпак" - из-за повторного выявления ДНК курицы в консервах из говядины; "Витконпродукт" - за повторное выявление метаболитов нитрофуранов (противомикробные препараты - прим. ТАСС) в мясе птицы; Молодечненского молочного комбината - за повторное превышение количества дрожжей в твороге.

При этом введен режим усиленного лабораторного контроля над 10 предприятиями в связи с обнаружением первичного нарушения ветеринарных требований России и ЕАЭС.

Также Россельхознадзор сообщил, что с 29 июля снимается запрет на ввоз в РФ продукции "Гомельского белково-жирового завода".

Теги
БелоруссияРоссия
Арктика сегодня
Двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытан в условиях классического обледенения
Двигатель работал на высотах до 4000 м, при температуре до минус 30°С на всех эксплуатационных режимах
Читать полностью